В Україні зробили більше 7 млн щеплень від коронавірусу

Від початку кампанії вакцинації в Україні вже зробили 7 008 448 щеплень від коронавірусу. Всього щеплення отримали 4 427 898 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

За минулу добу 162 049 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані - 58 704 людей.

При цьому повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 580 552 людини.

Раніше в Україні назвали області, які лідирують та відстають за темпами вакцинації від COVID-19.

Як заявили в МОЗ, в Україні темпи вакцинації від коронавірусу вищі за світові.