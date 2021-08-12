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В Україні зробили більше 7 млн щеплень від коронавірусу

Автор: Инна Собора

Від початку кампанії вакцинації в Україні вже зробили 7 008 448 щеплень від коронавірусу. Всього щеплення отримали 4 427 898 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

При цьому повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 580 552 людини.

За минулу добу 162 049 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані - 58 704 людей.

Протягом доби працювали 974 мобільні бригади, 2 812 пунктів щеплення, 327 центрів вакцинації.

Раніше в Україні назвали області, які лідирують та відстають за темпами вакцинації від COVID-19.

Як заявили в МОЗ, в Україні темпи вакцинації від коронавірусу вищі за світові.

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КоронавірусВакцинація