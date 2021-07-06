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В Украине сделали более 70 тысяч новых прививок от COVID

Автор: Мария Кучерявец

За прошедшие сутки, 5 июля в Украине против коронавируса сделано более 70 тысяч прививок. Что в три раза больше чем днем ​​ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Отмечено, что полностью вакцинированы более чем 45 тысяч человек.

"73 234 человека привито против COVID-19 в сутки 5 июля 2021. Одну дозу получили 25 552 человека, полностью иммунизированы - 47 682 человека",- говорится в сообщении.

По информации Минздрава, в течение суток работали:

  • 481 мобильная бригада,
  • 1 128 пунктов прививания;
  • 7 центров вакцинации.

Известно, что в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 777 626 человек.

В общем, с начала прививочной кампании, вакцинировано 2 100 540 человек.

В частности, первую дозу препарата получили - 2 100 538 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 898 076 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общей сложности было проведено 2 998 614 прививок.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 541 новый случай коронавируса.

Добавим, что центры массовой вакцинации от COVID-19 открыты в каждой области Украины.

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