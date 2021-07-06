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В Україні зробили понад 70 тисяч нових щеплень від COVID

Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу, 5 липня в Україні проти коронавірусу зроблено понад 70 тисяч щеплень. Що у три рази більше ніж днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зазначено, що повністю вакциновані більш ніж 45 тисяч осіб.

"73 234 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 липня 2021 року. Одну дозу отримали 25 552 людини, повністю імунізовані - 47 682 людини", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МОЗ, протягом доби працювали:

  • 481 мобільна бригада,
  • 1 128 пунктів щеплення;
  • 7 центрів вакцинації.

Відомо, що до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 777 626 людей.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії, щеплено 2 100 540 людей.

Зокрема, першу дозу препарату отримали - 2 100 538 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 898 076 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості було проведено 2 998 614 щеплень.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 541 новий випадок коронавірусу.

Додамо, що центри масової вакцинації від COVID-19 відкриті у кожній області України.

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КоронавірусВакцинаціяУкраїна