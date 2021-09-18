UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине сделали еще более 132 тысяч прививок от коронавируса

Автор: Инна Собора

В Украине за минувшие сутки, 17 сентября, вакцинировали от коронавируса 132 559 человек. Одну дозу получили 78 269 человек, полностью иммунизированные - 54 290 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В течение суток работали 890 мобильных бригад, 2 948 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 248 155 человек, из которых:

  • 6 248 153 - получили одну дозу;
  • 5 114 061 - полностью иммунизированы и получили две дозы.

Всего проведено 11 362 214 прививок.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация