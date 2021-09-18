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В Україні зробили ще понад 132 тисячі щеплень від коронавіруса

Автор: Инна Собора

В Україні за минулу добу, 17 вересня, вакцинували від коронавірусу 132 559 людей. Одну дозу отримали 78 269 людей, повністю імунізовані - 54 290 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Протягом доби працювали 890 мобільних бригад, 2 948 пунктів щеплення, 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 248 155 людей, з яких:

  • 6 248 153 - отримали одну дозу;
  • 5 114 061 - повністю імунізовані та отримали дві дози.

Загалом проведено 11 362 214 щеплень.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль фіксують понад 6 тисяч нових COVID-випадків за добу.

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КоронавірусВакцинація