В Украине сделали более полутора миллионов прививок против COVID

"50 057 человек привито против COVID-19 за сутки 14 июня 2021. Одну дозу получили 28 100 человек, полностью иммунизированы - 21 957",- говорится в сообщении.

По информации ведомства, в течение суток работали 448 мобильных бригад и 755 пунктов прививки.

Кроме того, на сегодняшний день, в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.

Отмечается, что с начала иммунизации 1 507 801 человек получил первую дозу вакцины, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 260 755 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).