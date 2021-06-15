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В Украине сделали более полутора миллионов прививок против COVID

Автор: Мария Кучерявец

За прошедшие сутки в Украине более 50 тысяч граждан получили вакцину против коронавируса. С начала иммунизации в стране было проведено 1 768 556 прививок.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"50 057 человек привито против COVID-19 за сутки 14 июня 2021. Одну дозу получили 28 100 человек, полностью иммунизированы - 21 957",- говорится в сообщении.

По информации ведомства, в течение суток работали 448 мобильных бригад и 755 пунктов прививки.

Кроме того, на сегодняшний день, в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.

Отмечается, что с начала иммунизации 1 507 801 человек получил первую дозу вакцины, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 260 755 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Напомним, что в Украине планируют выйти на 220 тысяч прививок против коронавируса за сутки до Дня независимости. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, этого удастся достичь, если не будет сбоя с поставками.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине зарегистрировали 1014 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

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