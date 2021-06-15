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В Україні зробили понад півтора мільйони щеплень проти COVID

Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу в Україні понад 50 тисяч громадян отримали вакцину проти коронавірусу. Від початку імунізації у країні було проведено 1 768 556 щеплень.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"50 057 людей щеплено проти COVID-19 за добу 14 червня 2021 року. Одну дозу отримали 28 100 людей, повністю імунізовані - 21 957", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, протягом доби працювали 448 мобільних бригад та 755 пунктів щеплення.

Крім того, станом на сьогодні, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 692 404 людини.

Зазначається, що від початку імунізації 1 507 801 особа отримала першу дозу вакцини, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 260 755 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Нагадаємо, що в Україні планують вийти на 220 тисяч щеплень проти коронавірусу за добу до Дня незалежності. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, цього вдасться досягти, якщо не буде збою з постачанням.

Додамо, що за минулу добу в Україні зареєстрували 1014 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень зафіксовано в Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

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