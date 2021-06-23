Есть ли в Украине штамм коронавируса "Дельта": ответ Минздрава

По состоянию на 22 июня 2021 года на территории Украины не было зафиксировано штамма коронавируса под названием "Дельта" . Пока в Украине не было ни одного случая инфицирования этим штаммом.

Об этом РБК-Украина сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 22 июня случаев инфицирования и циркуляции на территории Украины штамма "Дельта" (индийский) центром не зафиксировано", - говорится в заявлении ЦОЗ.

"Дельта" штамм, по словам ученых, увеличивает вдвое риск госпитализации после заражения. Однако риск госпитализации можно уменьшить с помощью вакцинацию любым из существующих препаратов от COVID-19.

Ученые говорят, что две дозы вакцины или одна доза в течение 28 дней примерно на 70% снижают риск госпитализации.