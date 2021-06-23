Чи є в Україні штам коронавірусу "Дельта": відповідь МОЗ

Станом на 22 червня 2021 року на території України не було зафіксовано штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Наразі в Україні не було жодного випадку інфікування цим штамом.
Про це РБК-Україна повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"Станом на 22 червня випадків інфікування та циркуляції на території України штаму "Дельта" (індійський) центром не зафіксовано", - йдеться у заяві ЦГЗ.
"Дельта" штам, за словами вчених, збільшує вдвічі ризик госпіталізації після зараження. Однак ризик госпіталізації можна зменшити за допомогою вакцинацію будь-яким з існуючих препаратів від COVID-19.
Вчені говорять, що дві дози вакцини або одна доза протягом 28 днів приблизно на 70% знижують ризик госпіталізації.
Нагадаємо, глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький говорив, що Україна не може самостійно визначати "Дельта" штам коронавірусу.