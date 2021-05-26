В Украине смертность от коронавируса уменьшилась более, чем вдвое, - ученые

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Уменьшилось количество смертельных случаев от COVID-19.
Как сообщили ученые, смертность от COVID-19 уменьшилась более, чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала апреля 2021 года, но все еще остается высокой.
Отметим, что за минувшие сутки в Украине умерли от коронавируса 208 пациентов. За все время пандемии в стране умерли 49 893 человека.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3395 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.
Кроме того, ученые прогнозируют уменьшение новых COVID-случаев в Украине в ближайшие недели.
Отметим, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса.