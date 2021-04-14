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В Украине снижается уровень COVID-госпитализаций, но растет число пациентов на ИВЛ

Автор: Андрей Василюк

В Украине медленно снижается число новых госпитализаций больных COVID-19. При этом наполненность коек с аппаратами искусственной вентиляции легких продолжает расти.

Об этом сообщает Национальная академия наук (НАН) в обзоре эпидемической ситуации в Украине.

Отмечается, что по числу новых госпитализаций Украина проходит пиковый период.

"Число новых госпитализаций начала медленно снижаться, но наполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, все еще растет. Улучшение госпитальной динамики ожидается примерно через 2 недели", - говорится в сообщении.

НАН также отмечает, что в Украине пройден пик заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране наблюдается снижение количества новых заражений. Согласно данным ученых, в период с 7 по 13 апреля в Украине снизилось число новых заражений в день.

Напомним, за вчера в Украине выявили 14 553 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на плато по заболеваемости COVID-19. По его словам, ситуация с заболеваемостью и госпитализациями стабилизировалась.

Также сообщалось, что в Киеве в последнее время улучшилась ситуация по уровню COVID-госпитализаций. В ближайшее время столица может выйти из "красной" зоны карантина.

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