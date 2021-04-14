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В Україні знижується рівень COVID-госпіталізацій, але зростає кількість пацієнтів на ШВЛ

Автор: Андрій Василюк

В Україні повільно знижується кількість нових госпіталізацій хворих на COVID-19. При цьому наповненість ліжок з апаратами штучної вентиляції легень продовжує зростати.

Про це повідомляє Національна академія наук (НАН) в огляді епідемічної ситуації в Україні.

Зазначається, що за кількістю нових госпіталізацій Україна проходить піковий період.

"Кількість нових госпіталізацій почала повільно знижуватись, але наповненість ліжок, забезпечених подачею кисню, все ще зростає. Поліпшення госпітальної динаміки очікується приблизно через 2 тижні", - йдеться в повідомленні.

НАН також зазначає, що в Україні пройдено пік захворюваності COVID-19. Зараз в країні спостерігається зниження кількості нових заражень. Згідно з даними вчених, у період з 7 по 13 квітня в Україні знизилася кількість нових заражень в день.

Нагадаємо, за вчора в Україні виявили 14 553 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень зафіксовано в Києві, Харківській та Одеській областях.

Раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на плато за захворюваністю на COVID-19. За його словами, ситуація з захворюваністю і госпіталізаціями стабілізувалася.

Також повідомлялося, що в Києві останнім часом покращилася ситуація за рівнем COVID-госпіталізацій. Найближчим часом столиця може вийти з "червоної" зони карантину.

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