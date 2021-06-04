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В Украине сокращают сеть COVID-больниц: Ляшко назвал причину

Автор: РБК-Украина

В Украине сокращается сеть больниц, которые принимают пациентов с COVID-19. Это вызвано тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Об этом в Верховной раде заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, никакие больницы не закрываются, а речь идет о том, что есть определенная сеть COVID-больниц, в которых во время двух крупных вспышек осенью 2020 года и весной 2021 увеличили коечный фонд для лечения пациентов с COVID более чем на 50%.

"Для того чтобы предоставлять и плановую медицинскую помощь, и плановые госпитализации, и плановые операции, нам нужно сейчас сокращать сеть больниц… Не закрытием заведений, в которые будут госпитализироваться больные COVID. И давать возможность госпитализироваться людям с другими инфекционными болезнями", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что определен перечень больниц, которые госпитализировали пациентов на первых этапах волны COVID-19.

"А все остальные больницы должны сегодня возобновить предоставление плановой медицинской помощи другим больным, поскольку у нас есть стабилизации эпидситуации", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине некоторые больницы сворачивают ковидные отделения из-за снижения заболеваемости.

На фоне стабилизации в Верховной раде уверены, что есть основания для ослабления карантина в Украине.

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Новости Украины больницаCOVID-19Виктор Ляшко