В Украине сокращают сеть COVID-больниц: Ляшко назвал причину

По его словам, никакие больницы не закрываются, а речь идет о том, что есть определенная сеть COVID-больниц, в которых во время двух крупных вспышек осенью 2020 года и весной 2021 увеличили коечный фонд для лечения пациентов с COVID более чем на 50%.

"Для того чтобы предоставлять и плановую медицинскую помощь, и плановые госпитализации, и плановые операции, нам нужно сейчас сокращать сеть больниц… Не закрытием заведений, в которые будут госпитализироваться больные COVID. И давать возможность госпитализироваться людям с другими инфекционными болезнями", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что определен перечень больниц, которые госпитализировали пациентов на первых этапах волны COVID-19.

"А все остальные больницы должны сегодня возобновить предоставление плановой медицинской помощи другим больным, поскольку у нас есть стабилизации эпидситуации", - добавил Ляшко.