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В Україні скорочують мережу COVID-лікарень: Ляшко назвав причину

Автор: РБК-Україна

В Україні скорочується мережа лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19. Це викликано тим, що епідеміологічна ситуація стабілізується.

Про це у Верховній раді заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, ніякі лікарні не закриваються, а мова йде про те, що є певна мережа COVID-лікарень, в яких під час двох великих спалахів восени 2020 року і навесні 2021 збільшили ліжковий фонд для лікування пацієнтів з COVID більш ніж на 50%.

"Для того щоб надавати і планову медичну допомогу, і планові госпіталізації, і планові операції, нам потрібно зараз скорочувати мережу лікарень... Не закриттям закладів, в які будуть госпіталізуватися хворі. І давати можливість госпіталізуватися людям з іншими інфекційними хворобами", - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що визначено перелік лікарень, які госпіталізували пацієнтів на перших етапах хвилі COVID-19.

"А всі інші лікарні повинні сьогодні відновити надання планової медичної допомоги іншим хворим, оскільки у нас є стабілізації епідситуації", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні деякі лікарні згортають ковідні відділення через зниження захворюваності.

На тлі стабілізації у Верховній раді впевнені, що є підстави для послаблення карантину в Україні.

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Новини України больницаCOVID-19Віктор Ляшко