В Україні скорочують мережу COVID-лікарень: Ляшко назвав причину

За його словами, ніякі лікарні не закриваються, а мова йде про те, що є певна мережа COVID-лікарень, в яких під час двох великих спалахів восени 2020 року і навесні 2021 збільшили ліжковий фонд для лікування пацієнтів з COVID більш ніж на 50%.

"Для того щоб надавати і планову медичну допомогу, і планові госпіталізації, і планові операції, нам потрібно зараз скорочувати мережу лікарень... Не закриттям закладів, в які будуть госпіталізуватися хворі. І давати можливість госпіталізуватися людям з іншими інфекційними хворобами", - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що визначено перелік лікарень, які госпіталізували пацієнтів на перших етапах хвилі COVID-19.

"А всі інші лікарні повинні сьогодні відновити надання планової медичної допомоги іншим хворим, оскільки у нас є стабілізації епідситуації", - додав Ляшко.