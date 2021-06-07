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В Украине стабилизируются все показатели по COVID, - совещание у Зеленского

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Украина, Понедельник 07 июня 2021 16:02
В Украине стабилизируются все показатели по COVID, - совещание у Зеленского Фото: в Украине стабилизируются все показатели по COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Украине сейчас наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 - все показатели стабилизируются. При этом темпы вакцинации постепенно наращиваются.

Об этом шла речь на селекторном совещании в офисе президента Украины, передает пресс-служба ОП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что все области Украины сейчас находятся в "желтой" зоне. Занятых коек на сегодня 11 294, что почти на 32% меньше прошлой недели. Количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% - сейчас болеют 81 927 человек.

Наблюдается также снижение количества госпитализированных лиц и летальных исходов.

Наращиваются темпы вакцинации населения против COVID-19. Всего за неделю привито 240 543 человека. Всего в Украине проведено 1 388 124 прививок против коронавирусной болезни. Первую дозу получили уже 1 241 006 человек, завершили вакцинацию 147 118.

"Вторые выходные подряд работали центры массовой вакцинации, на этот раз в 10 городах Украины. Благодаря, в частности, центрам вакцинации, в течение выходных вакцинировались почти 65 тысяч человек. Мы планируем в дальнейшем расширять кампанию по вакцинации, поэтому призываю местные власти способствовать открытию таких заведений в регионах", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Украине первую дозу вакцины против коронавируса получили более 1 млн человек.

На сегодня центры вакцинации от COVID заработали в 12 городах Украины.

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