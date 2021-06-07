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В Україні стабілізуються усі показники щодо COVID, - нарада у Зеленського

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Україна, Понеділок 07 червня 2021 16:02
В Україні стабілізуються усі показники щодо COVID, - нарада у Зеленського Фото: в Україні стабілізуються усі показники щодо COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

В Україні наразі спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 - усі показники стабілізуються. При цьому темпи вакцинації поступово нарощуються.

Про це йшлося на селекторній нараді в Офісі президента України, передає прес-служба ОП.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що усі області України наразі перебувають у "жовтій" зоні. Зайнятих ліжок на сьогодні 11 294, що майже на 32% менше проти минулого тижня. Кількість активних хворих за тиждень знизилася майже на 38% - зараз хворіють 81 927 осіб.

Спостерігається також зниження кількості госпіталізованих осіб і летальних випадків.

Нарощуються темпи вакцинації населення проти COVID-19. Усього за тиждень щеплено 240 543 особи. Загалом в Україні проведено 1 388 124 щеплення проти коронавірусної хвороби. Першу дозу отримали вже 1 241 006 осіб, завершили вакцинацію 147 118.

"Другі вихідні поспіль працювали центри масової вакцинації, цього разу в 10 містах України. Завдяки, зокрема, центрам вакцинації упродовж вихідних вакцинувалися майже 65 тисяч осіб. Ми плануємо надалі розширювати кампанію з вакцинації, тому закликаю місцеву владу сприяти відкриттю таких закладів у регіонах", - наголосив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що в Україні першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали понад 1 млн осіб.

На сьогодні центри вакцинації від COVID запрацювали в 12 містах України.

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