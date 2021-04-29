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В Україні суттєво збільшили темпи вакцинації від COVID

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 09:08
В Україні суттєво збільшили темпи вакцинації від COVID Фото: за вчора зробили понад 70 тисяч щеплень(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні суттєво збільшили темпи вакцинації від коронавірусу. За минулу добу зробили 70 468 щеплень.

Про це свідчать дані РНБО (Ради національної безпеки і оборони) по COVID-19.

До цього в Україні жодного разу не вакцинували понад 20 тисяч осіб на добу.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (7736), Харківській (6234), Дніпропетровській (5791), Київській (5685) і Полтавській (5640) областях. При цьому досить низькі темпи вакцинації залишилися в Луганській (539), Чернівецькій (909) та Івано-Франківській (919) областях.

Також за вчора в Запорізькій області ще одна людина отримала друге щеплення від COVID.

Більшість щеплень за вчора було зроблено вакциною AstraZeneca - 60 017. Sinovac укололи 5793 людям, Pfizer-4658. З початку пандемії в Україні вже прищепили першою дозою 629 182 осіб, двома дозами-10.

Нагадаємо, вчора в Україні почали працювати 2127 пунктів вакцинації від COVID-19. Їх відкривають при медустановах.

Також повідомлялося, що минулого тижня Україна отримала нову партію вакцини AstraZeneca-SKBio корейського виробництва. Дану вакцину планують використовувати, в тому числі для проведення другого щеплення тим громадянам, які були щеплені.

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