В Украине существенно увеличились темпы вакцинации от COVID второй дозой

В Украине за прошедшие сутки, 11 мая, резко увеличились темпы введений второй дозы вакцины от коронавируса . За вчера вторую дозу вакцины получили 1233 человека.

Об этом свидетельствуют данные СНБО (Совета национальной безопасности и обороны).

Так, за сутки прививки второй дозой сделали 11 областях:

Днепропетровской - 464;

Винницкой - 341;

Львовской - 150;

Николаевской - 138;

Сумской - 79;

Хмельницкой - 35;

Черкасской - 17;

Киевской - 4;

Черниговской - 3;

Запорожской и Житомирской - по 1.

С начала кампании вакцинации вторую дозу получили 1928 человек. При этом в восьми областях еще ни один человек не получил вторую дозу вакцины: в Луганской, Одесской, Херсонской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Ровенской.

Также за вчера первую дозу вакцины получили 17 031 человек. С начала кампании вакцинировали первой дозой уже 882 619 человек.