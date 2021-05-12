В Україні суттєво збільшилися темпи вакцинації від COVID другою дозою

В Україні за минулу добу, 11 травня, різко збільшилися темпи введень другої дози вакцини від коронавірусу. За вчора другу дозу вакцини отримали 1233 людини.
Про це свідчать дані РНБО (Ради національної безпеки і оборони).
Так, за добу щеплення другою дозою зробили 11 областях:
З початку кампанії вакцинації другу дозу отримали 1928 осіб. При цьому у восьми областях ще жодна людина не отримала другу дозу вакцини: у Луганській, Одеській, Херсонській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській.
Також за вчора першу дозу вакцини отримали 17 031 людина. З початку кампанії вакцинували першою дозою вже 882 619 осіб.
Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня в чотирьох регіонах України не зробили жодного щеплення від COVID-19.
Зазначимо, в Україні за вчора зафіксували 4538 заражень коронавірусом. Найбільше нових заражень у Києві, Рівненській та Донецькій областях.