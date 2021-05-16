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В Украине за сутки 3 620 больных коронавирусом, госпитализировали более двух тысяч

Автор: Дмитрий Левицкий

За минувшие сутки, 15 мая, в Украине подтвердили 3 620 новых случаев коронавирус. В то же время в больницы вчера госпитализировали 2 208 больных коронавирусом украинцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

Вчера в Украине зафиксировали 133 смерти больных коронавирусом. В то же время от коронавируса за минувшие сутки выздоровел 7 921 пациент.

Вчера лабораторные центры осуществили 38 911 тестирований на коронавирус: методом ПЦР - 17 389, методом ИФА - 3 848, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 674.

Кроме того, в субботу в Украине 6 164 человек вакцинировали от COVID-19, а общее количество привитых возросло до 939 238 человек.

Напомним, в пятницу, 14 мая, в Украине коронавирус подтвердили у почти 7 тысяч украинцев. Наибольшее количество новых больных было зафиксировано в Киеве и Харьковской области.

Кроме того, как рассказал главный государственный санврач Виктор Ляшко, Минздрав готовится к новой волне коронавируса в Украине. Ожидается, что новая волна придет в Украину в осенне-зимний период.

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