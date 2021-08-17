В Украине за сутки сделали более 120 тысяч прививок от COVID

В Украине за минувшие сутки против коронавируса привили более 120 тысяч человек. Так, суточный показатель вакцинации превысил прошлый более чем в два раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"123 637 человек вакцинированы против COVID-19 в сутки 16 августа 2021 года. Одну дозу получили 70 405 человек, полностью иммунизированные - 53 232 человека", - говорится в сообщении.
По информации Минздрава, в течение суток работали:
Указано, что с начала вакцинальной кампании в Украине привито 4 793 100 человек.
В частности, получили одну дозу - 4 793 098 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 791 305 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
В общем количестве в стране проведено 7 584 403 прививки.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал акцию для украинцев, которые планируют вакцинироваться от коронавируса на этой неделе.
Так, начиная со среды, 18 августа, украинцы смогут получить награду за прививку.