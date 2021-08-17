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В Україні за добу зробили понад 120 тисяч щеплень від COVID

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу проти коронавірусу щепили понад 120 тисяч людей. Так, добовий показник вакцинації перевищив минулий більше ніж у два рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

"123 637 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 16 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 70 405 людей, повністю імунізовані - 53 232 людини", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МОЗ, протягом доби працювали:

  • 804 мобільні бригади,
  • 2 755 пунктів щеплення;
  • 324 центри вакцинації.

Вказано, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 4 793 100 людей.

Зокрема, отримали одну дозу - 4 793 098 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості у країні проведено 7 584 403 щеплення.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко анонсував акцію для українців, які планують вакцинуватися від коронавірусу цього тижня.

Так, починаючи з середи, 18 серпня, українці зможуть отримати нагороду за щеплення.

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