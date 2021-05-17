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В Украине за сутки сделали 2230 прививок от COVID, в одной области не вакцинировали

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 16 мая, сделали 2230 прививок от коронавируса. В Кировоградской области в воскресенье вакцинация не проводилась.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

За вчера сделали 1308 прививок второй дозой и 922 - первой дозой. Больше всего вакцинировали в Харьковской (341), Сумской (190) и Волынской (182) областях.

С начала кампании в Украине вакцинировали уже 940 158 человек первой дозой, 18 394 - получили обе дозы. За прошедшую неделю привили 94 463 человека, из которых первой дозой - 76 515, второй дозой - 17 948.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили 2136 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Донецкой, Ровенской и Сумской областях.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что поставки вакцины Pfizer начнутся на этой недели со вторника несколькими партиями в течении 3-4 дней.

Отметим, в Украине по состоянию на 16 мая в "оранжевой" зоне карантина находился лишь один регион - Черкасская область. Остальные регионы страны - в "желтой" зоне.

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