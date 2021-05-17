В Украине за сутки сделали 2230 прививок от COVID, в одной области не вакцинировали

В Украине за прошедшие сутки, 16 мая, сделали 2230 прививок от коронавируса. В Кировоградской области в воскресенье вакцинация не проводилась.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

За вчера сделали 1308 прививок второй дозой и 922 - первой дозой. Больше всего вакцинировали в Харьковской (341), Сумской (190) и Волынской (182) областях. С начала кампании в Украине вакцинировали уже 940 158 человек первой дозой, 18 394 - получили обе дозы. За прошедшую неделю привили 94 463 человека, из которых первой дозой - 76 515, второй дозой - 17 948.