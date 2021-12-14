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В Украине есть угроза повторной вспышки коронавируса, - KSE

Автор: Анастасия Рокитна

В Европе сейчас самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID. Из-за чего есть риск новой вспышки коронавируса в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

По его словам, ситуация в странах ЕС, в которых произошла вспышка, начала улучшаться, но эта вспышка начала перекидывается на другие страны.

"Это является прямой угрозой для Украины. Может начаться повторная вспышка и наибольший риск среди регионов Украины - это западная часть", - заявил он.

Ганичено назвал две причины: низкий уровень защищенности вакцинации и две области с потенциально критической ситуацией - Закарпатская и Волынская.

Напомним, еще две области могут выйти из "красной" зоны на этой неделе.

Отметим, "желтая" зона снова расширилась в нее перешла еще одна область. "Оранжевая" Донецкая область вошла в эту зону.

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