В Украине есть угроза повторной вспышки коронавируса, - KSE

В Европе сейчас самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID. Из-за чего есть риск новой вспышки коронавируса в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.
По его словам, ситуация в странах ЕС, в которых произошла вспышка, начала улучшаться, но эта вспышка начала перекидывается на другие страны.
"Это является прямой угрозой для Украины. Может начаться повторная вспышка и наибольший риск среди регионов Украины - это западная часть", - заявил он.
Ганичено назвал две причины: низкий уровень защищенности вакцинации и две области с потенциально критической ситуацией - Закарпатская и Волынская.
Напомним, еще две области могут выйти из "красной" зоны на этой неделе.
Отметим, "желтая" зона снова расширилась в нее перешла еще одна область. "Оранжевая" Донецкая область вошла в эту зону.