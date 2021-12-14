В Україні є загроза повторного спалаху коронавірусу, - KSE

У Європі зараз найбільший за всю історію пандемії рівень захворюваності на COVID. Через що є ризик нового спалаху коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка.

За його словами, ситуація в країнах ЄС, у яких стався спалах, почала покращуватись, але цей спалах почав перекидається на інші країни.

"Це є прямою загрозою для України. Може початись повторний спалах і найбільший ризик серед регіонів України - це західна частина", - заявив він.

Ганичено назвав дві причини: низький рівень захищеності вакцинації та дві області з потенційно критичною ситуацією - Закарпатська та Волинська.