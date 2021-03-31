В Украине умер еще один двухмесячный ребенок с COVID
За последние три дня в Харьковской области умер уже второй ребенок с COVID-19. У него также были врожденные заболевания.
Об этом говорится в сообщении Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Украины.
Сообщается, что особенностью третьей волны стало является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. При этом течение болезни у детей стало более тяжелым. В области зафиксировали уже два летальных случая.
"Ребенок 2 месяцев из Бахмута Донецкой области имел сопутствующую патологию - врожденные пороки сердца, находилась в нашей области на стационарном лечении", - говорится в сообщении.
За март в области заболели 1 334 ребенка. По возрасту - большинство учащиеся общеобразовательных учреждений, дошкольники составляют 38,9%, и трое младенцев, рожденные от заболевших матерей.
Напомним, ранее в Харькове умер 11-летний школьник из Нововодолажского района, который более 2 недель находился в реанимации и был поражен еще одним опасным возбудителем - герпесвирусом.
До этого умер двухмесячный ребенок с COVID-19 в Мариуполе Донецкой области. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 20 детей.