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В Украине умер еще один двухмесячный ребенок с COVID

Новина українською → Харьков, Среда 31 марта 2021 15:58
В Украине умер еще один двухмесячный ребенок с COVID Фото: в украинской больнице умер еще один младенец с COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За последние три дня в Харьковской области умер уже второй ребенок с COVID-19. У него также были врожденные заболевания.

Об этом говорится в сообщении Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Сообщается, что особенностью третьей волны стало является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. При этом течение болезни у детей стало более тяжелым. В области зафиксировали уже два летальных случая.

"Ребенок 2 месяцев из Бахмута Донецкой области имел сопутствующую патологию - врожденные пороки сердца, находилась в нашей области на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

За март в области заболели 1 334 ребенка. По возрасту - большинство учащиеся общеобразовательных учреждений, дошкольники составляют 38,9%, и трое младенцев, рожденные от заболевших матерей.

Напомним, ранее в Харькове умер 11-летний школьник из Нововодолажского района, который более 2 недель находился в реанимации и был поражен еще одним опасным возбудителем - герпесвирусом.

До этого умер двухмесячный ребенок с COVID-19 в Мариуполе Донецкой области. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 20 детей.

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