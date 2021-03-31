В Украине умер еще один двухмесячный ребенок с COVID

За последние три дня в Харьковской области умер уже второй ребенок с COVID-19. У него также были врожденные заболевания.

Об этом говорится в сообщении Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Украины .

Сообщается, что особенностью третьей волны стало является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. При этом течение болезни у детей стало более тяжелым. В области зафиксировали уже два летальных случая.

"Ребенок 2 месяцев из Бахмута Донецкой области имел сопутствующую патологию - врожденные пороки сердца, находилась в нашей области на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

За март в области заболели 1 334 ребенка. По возрасту - большинство учащиеся общеобразовательных учреждений, дошкольники составляют 38,9%, и трое младенцев, рожденные от заболевших матерей.