В Україні померла ще одна двомісячна дитина з COVID

За останні три дні в Харківській області померла вже друга дитина з COVID-19. У неї також були вроджені захворювання.

Про це йдеться в повідомленні Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України .

Повідомляється, що особливістю третьої хвилі стало є збільшення питомої ваги дітей серед захворілих до 7,7% проти 3,0% у січні. При цьому перебіг хвороби у дітей став більш важким. В області зафіксували вже два летальні випадки.

"Дитина 2 місяців з Бахмута Донецької області мала супутню патологію - вроджені вади серця, перебувала в нашій області на стаціонарному лікуванні", - йдеться в повідомленні.

За березень в області захворіли 1 334 дитини. За віком - більшість учні загальноосвітніх закладів, дошкільнята становлять 38,9%, та троє немовлят, народжених від хворих матерів.