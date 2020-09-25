В Украине увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом

В Украине увеличилось количество тяжелых пациентов с коронавирусом. За сутки в стране всего были госпитализированы 742 человека.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что в Украине продолжает ежедневно расти количество больных, при этом ежедневный прирост находится на уровне в 3,5 тысячи случаев.

"У нас увеличивается количество госпитализированных лиц. Сегодня у нас 742 человека. Это очень много. Мы постоянно общаемся с врачами или больницами, которые оказывают помощь при COVID-19. Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19, то есть людей, которые имеют тяжелое течение болезни", - сказал Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что за сутки в Украине зафиксировали 3565 случаев COVID-19. Всего в стране заболели более 191 тысячи человек, при этом более 100 тысяч все еще болеют.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что нынешнее количество новых ежедневных заболеваний свидетельствует о том, что в Украине идет вторая волна коронавируса.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может пойти на полный локдаун как до местных выборов, 25 октября, так и после.