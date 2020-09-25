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В Україні збільшилася кількість тяжкохворих коронавірусом

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні збільшилася кількість тяжких пацієнтів з коронавірусом. За добу в країні в цілому були госпіталізовані 742 людини.

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Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він додав, що в Україні продовжує щодня зростати кількість хворих, при цьому щоденний приріст знаходиться на рівні 3,5 тисячі випадків.

"У нас збільшується кількість госпіталізованих осіб. Сьогодні у нас 742 людини. Це дуже багато. Ми постійно спілкуємося з лікарями або лікарнями, які надають допомогу при COVID-19. Збільшилась кількість важких хворих COVID-19, тобто людей, які мають тяжкий перебіг хвороби", - сказав Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що за добу в Україні зафіксували 3565 випадків COVID-19. Всього в країні захворіли понад 191 тисячі осіб, при цьому понад 100 тисяч все ще хворіють.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що нинішня кількість нових щоденних захворювань свідчить про те, що в Україні йде друга хвиля коронавірусу.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може піти на повний локдаун як до місцевих виборів, 25 жовтня, так і після.

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