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В Украине может увеличиться число пациентов с "Дельтой": есть случаи с подозрением

Автор: РБК-Украина

В ближайшее время в Украине может увеличиться число пациентов со штаммом коронавируса "Дельта". На сегодня уже есть несколько новых подозрений, они могут подтвердиться на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина в эфире "Украина 24".

"Скорее всего, на следующей неделе мы сможем получить финальное подтверждение по уже новых образцов, там уже есть подозрения на "Дельта". Поэтому, скорее всего, цифры будут обновляться", - отметил Кузин.

Напомним, в июне стало известно о первых двух случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине. Других случаев официально зарегистрировано не было.

В Министерстве здравоохранения отмечали, что в Украине существует угроза распространения штамма "Дельта", поскольку страна не закрывает свои границы.

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штамКоронавирусКоронавирус "Дельта"