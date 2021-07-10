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В Україні може збільшитися число пацієнтів з "Дельтою": є випадки з підозрою

Автор: РБК-Україна

Найближчим часом в Україні може збільшитися число пацієнтів зі штамом коронавірусу "Дельта". На сьогодні вже є кілька нових підозр, вони можуть підтвердитися наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна в ефірі "Україна 24".

"Швидше за все, наступного тижня ми зможемо отримати фінальне підтвердження щодо вже нових зразків, там вже є підозри на "Дельта". Тому, швидше за все, цифри будуть оновлюватися", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, в червні стало відомо про перші два випадки зараження штамом "Дельта" в Україні. Інших випадків офіційно зареєстровано не було.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначали, що в Україні існує загроза поширення штаму "Дельта", оскільки країна не закриває свої кордони.

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штамКоронавірусКоронавірус "Дельта"