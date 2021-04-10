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В Украине вакцинировали 373 тысячи человек, еще свыше 435 тысяч ожидают в очереди на прививку

Автор: Инна Собора

С начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека. За последние сутки вакцинировано 19 858 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего прививок 9 апреля получили жители Киева (1 850), Днепропетровской области (2 330), Киевской (1 970) и Львовской области (1 910).

Прививки проводилось 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.

"По состоянию на 9 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек", - говорится в сообщении.

Как известно, в конце февраля Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства AstraZeneca. Сейчас прививки в Украине проводятся только этой вакциной.

Однако сегодня, 10 апреля, должен завершиться лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Минздраве обещали, что с сегодняшнего дня в Украине начнут делать прививки этим препаратом.

Украина получила 215 тысяч доз вакцины Sinovac в конце марта.

Пока это вся вакцина, которая есть на территории Украины.

Напомним, Степанов заявлял, что Украина получит вакцину от COVAX следующей неделе. Это должно быть 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса
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