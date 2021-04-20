В Украине вакцинировали от COVID еще 12 144 человека

Вакцинация в Украине проводится тремя препаратами - Covishield от AstraZeneca (5420 прививок), CoronaVac от Sinovac (3220) и Comirnaty от Pfizer-BioNTech (3504).

Больше всего прививок за сутки сделали во Львовской области (1770), Киеве (821), Запорожской (806) области.

С начала кампании вакцинации больше всего прививок сделали в Киеве (43 569), Львовской (36 752), Днепропетровской (36 315), Киевской (22 842) и Донецкой (20 706) областях.

Отметим, сейчас в трех областях - Донецкой, Луганской и Закарпатской, все же не началась вакцинация препаратом Pfizer, а в Луганской области еще и вакциной Sinovac.