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В Україні вакциновано від COVID ще 12 144 людини

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 19 квітня, вакцинували від коронавірусу 12 144 людини. З початку кампанії в країні прищепили першою дозою 462 789 осіб, ще п'ять отримали дві дози.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

Вакцинація в Україні проводиться трьома препаратами - Covishield від AstraZeneca (5420 щеплень), CoronaVac від Sinovac (3220) і Comirnaty від Pfizer-BioNTech (3504).

Найбільше щеплень за добу зробили у Львівській області (1770), Києві (821), Запорізькій (806) області.

З початку кампанії вакцинації найбільше щеплень зробили в Києві (43 569), Львівській (36 752), Дніпропетровській (36 315), Київській (22 842) і Донецькій (20 706) областях.

Відзначимо, зараз в трьох областях - Донецькій, Луганській та Закарпатській, все ж не почалася вакцинація препаратом Pfizer, а в Луганській області ще й вакциною Sinovac.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що найближчими днями в країні повинні почати робити щеплення від коронавірусу вакциною Comirnaty у всіх областях.

Також повідомлялося, що масова вакцинація від коронавірусу в Україні може початися тоді, коли в країні буде 1 млн доз вакцин.

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