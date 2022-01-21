В Украине вакцинировали от COVID еще 86 тысяч человек. Из них лишь треть - первой дозой

Статистика за сутки

За вчера, 20 января в Украине 86 146 человек вакцинированы против COVID-19. Из них первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу - 34 905 человек, дополнительную получили 736 человек, а бустерную - 21 255.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито от коронавируса 15 109 351 человек.

В частности, получили первую дозу-15 109 349 человек, получили две дозы - 14 410 730 человек, дополнительную дозу - 11 941 человек, а бустерную - 67 360.

В общем количестве в стране уже проведено 29 699 380 прививок.