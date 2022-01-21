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В Україні вакцинували від COVID ще 86 тисяч людей. З них лише третину - першою дозою

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу понад 86 тисяч людей. З яких трохи більше третини (29 тисяч) щепили першою дозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 20 січня в Україні 86 146 людей вакциновано проти COVID-19. З них першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу - 34 905 людей, додаткову отримали 736 людей, а бустерну - 21 255.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено від коронавірусу 15 109 351 людина.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 109 349 людей, отримали дві дози - 14 410 730 людей, додаткову дозу - 11 941 людина, а бустерну - 67 360.

У загальній кількості в країні вже проведено 29 699 380 щеплень.

Нагадаємо, в пунктах вакцинації на ж/д вокзалах почали вводити бустерну дозу від коронавірусу.

Нагадаємо, уряд скоротив строк дії COVID-сертифікатів після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.

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Вакцина від коронавірусу