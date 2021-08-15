В Украине вчера сделали еще более 70 тысяч прививок от COVID-19

В Украине за минувшие сутки сделали еще 76 148 прививок от коронавируса. Вчера первую прививку от COVID-19 получил 46 371 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Вчера 29 777 человек получили вторую прививку от коронавируса, завершив иммунизацию от COVID-19.
В течение субботы вакцинацию проводили 539 мобильных бригад, 1 545 пунктов прививки и 376 центров вакцинации.
Всего в Украине уже проведено 7 409 698 прививок. Две дозы вакцины получили уже 2 718 680 украинцев.
Напомним, в пятницу, 13 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса более 160 тысяч граждан.