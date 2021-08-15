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В Україні вчора зробили ще понад 70 тисяч щеплень від COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

В Україні за минулу добу зробили ще 76 148 щеплень від коронавірусу. Вчора перше щеплення від COVID-19 отримала 46 371 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Вчора 29 777 людей отримали друге щеплення від коронавірусу, завершивши імунізацію від COVID-19.

Протягом суботи вакцинацію проводили 539 мобільних бригад, 1 545 пунктів щеплення та 376 центрів вакцинації.

Загалом в Україні вже проведено 7 409 698 щеплень. Дві дози вакцини отримали вже 2 718 680 українців.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу понад 160 тисяч громадян.

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