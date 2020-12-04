В Украине вновь более 15 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 15 131 новый случай коронавируса. Это впервые с прошлой субботы, когда число заразившихся превысило 15 тысяч.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за сутки проведено 74 880 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 48 028, методом ИФА - 26 852.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.

С начала пандемии в стране заразились уже 787 891 человек, умерли 13 195 (+235), выздоровели - 397 809 (+13 383). Активными больными остаются 390 082 пациента.

Напомним, на протяжении предыдущих двух дней в Украине фиксировали положительную динамику распространения коронавируса - количество новых случаев было меньше, чем пациентов, которые выздоровели от COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения заявили о положительном эффекте от карантина выходного дня. В Украине стали фиксировать меньше заражений.