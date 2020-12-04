RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні знов понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 15 131 новий випадок коронавірусу. Це вперше з минулої суботи, коли кількість заражених перевищила 15 тисяч.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього за добу проведено 74 880 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 48 028, методом ІФА - 26 852.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1374), Дніпропетровській (1258), Одеській (1211), Запорізькій (1106) та Київській (988) областях.

З початку пандемії в країні заразилися вже 787 891 особа, померли 13 195 (+235), одужали - 397 809 (+13 383). Активними хворими залишаються 390 082 пацієнти.

Нагадаємо, протягом попередніх двох днів в Україні фіксували позитивну динаміку поширення коронавірусу - кількість нових випадків було менше, ніж пацієнтів, які одужали від COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили про позитивний ефект від карантину вихідного дня. В Україні стали фіксувати менше заражень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаКоронавірус