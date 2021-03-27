В Украине вновь обновили зоны карантина: "красная" сократилась до 10 регионов

Министерство здравоохранения за сегодня второй раз обновило данные определения регионов со значительным распространением COVID-19. "Красная" зона карантина сократилась до 10 областей, утром в ней находилось 13 регионов.
В новом перечне из списка "красных" зон исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области. Они теперь отнесены в "оранжевую" зону.
Таким образом, в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
При этом в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Ровенская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.
Единственным регионом, который находится в "желтой" зоны, остается Херсонская область.
Напомним, сегодня Госкомиссия ТЭБ и ЧС приняла решение внести Черниговскую область в "красную" зону карантина. Более жесткие ограничения в регионе начнут действовать с понедельника, 29 марта.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что локдаун на общенациональном уровне может быть введен, если большее число областей перейдут в "красную" зону.
Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили 17 424 новых случаев COVID-19.