UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине вновь обновили зоны карантина: "красная" сократилась до 10 регионов

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения за сегодня второй раз обновило данные определения регионов со значительным распространением COVID-19. "Красная" зона карантина сократилась до 10 областей, утром в ней находилось 13 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В новом перечне из списка "красных" зон исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области. Они теперь отнесены в "оранжевую" зону.

Таким образом, в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

При этом в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Ровенская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.

Единственным регионом, который находится в "желтой" зоны, остается Херсонская область.

Напомним, сегодня Госкомиссия ТЭБ и ЧС приняла решение внести Черниговскую область в "красную" зону карантина. Более жесткие ограничения в регионе начнут действовать с понедельника, 29 марта.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что локдаун на общенациональном уровне может быть введен, если большее число областей перейдут в "красную" зону.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили 17 424 новых случаев COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКарантинКоронавирус
Читайте также
Придется отвечать. Зеленский призвал политиков подбирать слова, говоря о COVID-вакцинах
В Польше могут ввести комендантский час на фоне увеличения числа COVID-больных
Прогноз погоды