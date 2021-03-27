В Украине вновь обновили зоны карантина: "красная" сократилась до 10 регионов

В новом перечне из списка "красных" зон исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области. Они теперь отнесены в "оранжевую" зону.

Таким образом, в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

При этом в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Ровенская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.

Единственным регионом, который находится в "желтой" зоны, остается Херсонская область.