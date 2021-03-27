В Україні знову оновили зони карантину: "червона" скоротилася до 10 регіонів

У новому переліку зі списку "червоних" зон зникли Рівненська, Черкаська та Чернігівська області. Вони тепер віднесені в "помаранчеву" зону.

Таким чином, в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

При цьому в "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Рівненська, Черкаська, Чернігівська та Хмельницька області.

Єдиним регіоном, який знаходиться в "жовтій" зони, залишається Херсонська область.