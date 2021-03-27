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В Україні знову оновили зони карантину: "червона" скоротилася до 10 регіонів

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я за сьогодні вдруге оновило дані визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19. "Червона" зона карантину скоротилася до 10 областей, вранці в ній знаходилося 13 регіонів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У новому переліку зі списку "червоних" зон зникли Рівненська, Черкаська та Чернігівська області. Вони тепер віднесені в "помаранчеву" зону.

Таким чином, в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

При цьому в "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Рівненська, Черкаська, Чернігівська та Хмельницька області.

Єдиним регіоном, який знаходиться в "жовтій" зони, залишається Херсонська область.

Нагадаємо, сьогодні Держкомісія ТЕБ та НС ухвалила рішення внести Чернігівську область в "червону" зону карантину. Більш жорсткі обмеження в регіоні почнуть діяти з понеділка, 29 березня.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що локдаун на загальнонаціональному рівні може бути введений, якщо більше число областей перейдуть в "червону" зону.

Додамо, що за минулу добу в Україні підтвердили 17 424 нових випадків COVID-19.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинКоронавірус
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