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В Украине впервые почти 20 тысяч новых случаев коронавируса и 433 смерти

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса, за минувшие сутки заразились 19 893 человека. Больше всего новых заражений в Одесской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 5040 человек; выздоровели от коронавируса 10 287 человек и 433 человека умерли.

Вчера сделали 128 727 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 58 944, методом ИФА - 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 219).

Отметим, что по смертельных случаях также антирекорд - предыдущий раз было 421, что на 12 случаев меньше, чем сегодня.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

За все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 1 711 630 человек; выздоровели 1 333 370 человек; умерли 33 679 пациентов. Всего сделали 8 238 849 ПЦР-тестов.

Напомним, в двух областях Украины обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса.

Ранее Степанов сообщил, что риски "постковидного синдрома" растут.

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