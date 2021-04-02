В Украине впервые почти 20 тысяч новых случаев коронавируса и 433 смерти

За вчера госпитализировали 5040 человек; выздоровели от коронавируса 10 287 человек и 433 человека умерли.

Вчера сделали 128 727 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 58 944, методом ИФА - 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 219).

Отметим, что по смертельных случаях также антирекорд - предыдущий раз было 421, что на 12 случаев меньше, чем сегодня.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

За все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 1 711 630 человек; выздоровели 1 333 370 человек; умерли 33 679 пациентов. Всего сделали 8 238 849 ПЦР-тестов.