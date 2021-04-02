В Україні вперше майже 20 тисяч нових випадків коронавірусу і 433 смертей

За вчора госпіталізували 5 040 осіб; одужали від коронавірусу 10 287 осіб та 433 людини померли.

Вчора зробили 128 727 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 58 944, методом ІФА - 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 219).

Зазначимо, що по смертельних випадках також антирекорд - попередній раз було 421, що на 12 випадків менше, ніж сьогодні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.

За весь час пандемії в Україні заразились коронавірусом 1 711 630 осіб; одужали 1 333 370 осіб; померли 33 679 пацієнтів. Всього зробили 8 238 849 ПЛР-тестувань.