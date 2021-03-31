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В Украине впервые с начала пандемии более 400 летальных случаев от коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 407 летальных случаев от коронавируса. Это новый антирекорд.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

До этого худшим показателем смертности было 362 летальных случая 25 марта.

Больше всего летальных случаев за вчера было выявлено в Киеве (38), Киевской (34), Хмельницкой (28), Житомирской (24) и Харьковской (22) областях.

С начала пандемии в стране зафиксировали уже 32 825 летальных случаев. Самая высокая смертность в Киеве (3405), Львовской (2629), Днепропетровской (2357), Харьковской (1962) и Одесской (1776) областях.

Напомним, всего за вчера в Украине выявили 11 226 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют угасание эпидемии коронавируса в ближайшую неделю. Об этом свидетельствует текущая статистика заболеваемости.

Отметим, днями премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине рост госпитализаций из-за COVID фиксируют уже пятую неделю подряд.

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