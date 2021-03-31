В Украине впервые с начала пандемии более 400 летальных случаев от коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 407 летальных случаев от коронавируса. Это новый антирекорд.
До этого худшим показателем смертности было 362 летальных случая 25 марта.
Больше всего летальных случаев за вчера было выявлено в Киеве (38), Киевской (34), Хмельницкой (28), Житомирской (24) и Харьковской (22) областях.
С начала пандемии в стране зафиксировали уже 32 825 летальных случаев. Самая высокая смертность в Киеве (3405), Львовской (2629), Днепропетровской (2357), Харьковской (1962) и Одесской (1776) областях.
Напомним, всего за вчера в Украине выявили 11 226 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.
Ранее РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют угасание эпидемии коронавируса в ближайшую неделю. Об этом свидетельствует текущая статистика заболеваемости.
Отметим, днями премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине рост госпитализаций из-за COVID фиксируют уже пятую неделю подряд.