В Україні вперше з початку пандемії понад 400 летальних випадків від коронавірусу

В Україні за минулу добу підтвердили 407 летальних випадків від коронавірусу. Це новий антирекорд.
До цього найгіршим показником смертності було 362 летальних випадки 25 березня.
Найбільше летальних випадків за вчора було виявлено в Києві (38), Київської (34), Хмельницькій (28), Житомирській (24) і Харківській (22) областях.
З початку пандемії в країні зафіксували вже 32 825 летальних випадків. Найвища смертність у Києві (3405), Львівській (2629), Дніпропетровській (2357), Харківській (1962) та Одеській (1776) областях.
Нагадаємо, всього за вчора в Україні виявили 11 226 нових випадків COVID-19. Найбільше заражень в Києві, Одеській та Харківській областях.
Раніше РБК-Україна писало, що вчені прогнозують згасання епідемії коронавірусу в найближчий тиждень. Про це свідчить поточна статистика захворюваності.
Зазначимо, днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні зростання госпіталізацій через COVID фіксують вже п'ятий тиждень поспіль.