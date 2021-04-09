В Украине второй день подряд более 19 тысяч новых COVID-случаев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

За вчера госпитализировали 4936 человек; умерли 419 человек и 11 221 пациент выздоровел.

За сутки сделали 119 369 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 53 373, методом ИФА - 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 925).

За все время пандемии в Украине обнаружили 1 823 674 COVID-случая; выздоровели 1 395 104 лица; умер 36 381 человек. За все время пандемии сделали 8 568 004 ПЦР-тестов.

Ранее глава Минздрава спрогнозировал 30 тысяч больных COVID в сутки в следующие 10 дней.