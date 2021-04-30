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В Украине второй дозой вакцины от COVID привили уже 130 человек

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 08:46
В Украине второй дозой вакцины от COVID привили уже 130 человек Фото: за вчера 120 человек получили вторую дозу вакцины Sinovac (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине уже 130 человек были привиты второй дозой вакцины от коронавируса. За вчера вторую прививку сделали 120 людям.

Об этом свидетельствуют данные СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) по COVID.

Все 120 вторых прививок за вчера были сделаны препаратом Sinovac-CoronaVac. До этого 10 человек были привиты второй дозой вакцины AstraZeneca. Практически все вторые прививки за вчера были сделаны в Полтавской области - 116, еще 4 - в Хмельницкой.

Кроме этого за сутки первую дозу получили 73 256 человек. Большинство прививок были сделаны вакциной AstraZeneca - 64 198. Вакцину Sinovac получили 5202 человека, Pfizer - 3856.

Больше всего за сутки вакцинировали в Киеве (8362 прививки), Харьковской (6015), Киевской (5743), Полтавской (5317) и Днепропетровской (4968) областях.

С начала кампании вакцинации привили первой дозой уже 702 438 человек..

Напомним, днем ранее в Украине существенно выросли темпы вакцинации - за 28 апреля привили более 70 тысяч человек, что более чем в 3,5 раза больше максимального числа вакцинированных в сутки до этого.

Отметим, сегодня в Украину доставят новую партию вакцины Sinоvac

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