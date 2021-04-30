ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні другою дозою вакцини від COVID прищепили вже 130 осіб

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 08:46
В Україні другою дозою вакцини від COVID прищепили вже 130 осіб Фото: за вчора 120 осіб отримали другу дозу вакцини Sinovac(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні вже 130 осіб були щеплені другою дозою вакцини від коронавірусу. За вчора друге щеплення зробили 120 людям.

Про це свідчать дані РНБО (Ради національної безпеки і оборони) по COVID.

Всі 120 других щеплень за вчора були зроблені препаратом Sinovac-CoronaVac. До цього 10 осіб були щеплені другою дозою вакцини AstraZeneca. Практично всі другі щеплення за вчора були зроблені в Полтавській області-116, ще 4 - у Хмельницькій.

Крім цього за добу першу дозу отримали 73 256 осіб. Більшість щеплень були зроблені вакциною AstraZeneca - 64 198. Вакцину Sinovac отримали 5202 людини, Pfizer-3856.

Найбільше за добу вакцинували у Києві (8362 щеплення), Харківській (6015), Київській (5743), Полтавській (5317) та Дніпропетровській (4968) областях.

З початку кампанії вакцинації прищепили першою дозою вже 702 438 осіб..

Нагадаємо, днем раніше в Україні істотно зросли темпи вакцинації - за 28 квітня прищепили понад 70 тисяч осіб, що більш ніж в 3,5 рази більше максимального числа вакцинованих на добу до цього.

Відзначити, сьогодні в Україну доставлять нову партію вакцини Sinоvac

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вакцинація COVID-19 Вакцина від коронавірусу
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19