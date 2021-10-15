В Украине выявили еще более 13 600 случаев коронавируса

За минувшие сутки, 14 октября, еще более 13 600 случаев коронавируса зафиксировали в Украине. Из-за выходных число выявленных заражений снизилось по сравнению с предыдущим днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Сообщается, что вчера в Украине зафиксировали 13 624 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1177, медработников - 170).
Кроме того, за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, и с сегодняшнего дня в Херсонской области уже действует "красная" зона адаптивного карантина. РБК-Украина подробно расписало ограничения.
Также стало известно, какие еще регионы приближаются к "красной" зоне.